Geleneksel lezzetler bu restoranda

Kocaeli Büyükşehir, kent mutfağına özgü geleneksel yemekleri Maide Kafe ve Restoran'da vatandaşların damak tadına sunuyor.

Geleneksel lezzetler bu restoranda
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kocaeli Büyükşehir, kent mutfağına özgü geleneksel yemekleri Maide Kafe ve Restoran’da vatandaşların damak tadına sunuyor.

Kent kültürünün yaşatılması için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu faaliyetlerini her geçen gün artırarak çeşitlendiriyor. Büyükşehir, bu kez de Türk Mutfağı’na özgü geleneksel yemekleri Kocaelililerin damak tadına sunuyor. Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da mancarlı pide, Ereğli kebabı ve kabak tatlısının da yer aldığı geleneksel tatlar misafirlere sunulmaya başlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yöresel menüde yer alan yemekler haftanın 7 günü hizmette olan restoranda denenebiliyor. Yöresel menü, geleneksel motiflerle işlenmiş özel yelekler giymiş personel tarafından takdim ediliyor.