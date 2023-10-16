Geleneksel oyunlar, mutlu çocuklar

Çayırova Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede belirlenen okulların bahçelerinde geleneksel oyun alanları oluşturdu.

Çayırova Belediyesi, ilçedeki okulların bahçelerinde geleneksel oyun alanları oluşturarak, miniklerin geçmişten günümüze gelen çocuk oyunlarıyla buluşmasını sağladı. Teneffüs zamanlarında arkadaşlarıyla birlikte oyun alanlarının tadını çıkaran öğrenciler, geçmişten bu yana süre gelen geleneksel oyunları da öğrenmiş oluyor.

Okullarda çizilen ‘yağ satarım bal satarım’, ‘köşe kapmaca’, ‘satranç’, ‘pusula’, ‘sürüklemeli seksek’, ‘zıplamalı seksek’ gibi oyunlarla geçmişten bugüne gelen çocuk oyunlarını öğrenen ve ders aralarında eğlenceli bir fiziksel aktivite gerçekleştiren minikler, geleneksel oyun alanlarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.