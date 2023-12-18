Geleneksel oyunlar okullarda yeniden oynanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "bız bız" , "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "sek sek", "tombik", "yağ satarım bal satarım" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için çalışma başlatıldı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı.

Okul bahçelerinde fiziki düzenlemelere gidilecek

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek. Bu çerçevede özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dahil edebilmesi amaçlanıyor

Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama kitabında, çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştireceği, öğrencilerin doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyunlar yer alıyor. Uygulama kitabıyla çocuklar için geleneksel oyunların önemi ve oyunun eğitimdeki farklı işlevleri temelinde farkındalık oluşturularak çocukların daha çok sınıf ortamı dışında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor. Değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın önemli bir parçası olan geleneksel oyunların küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dahil edebilmesi amaçlanıyor.