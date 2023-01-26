Geleneksel sanatların ustaları Eyüpsultan'daki merkezlerden çıkıyor

Eyüpsultan Belediyesi, her yıl her yıl binlerce kursiyeri sanatın farklı dalları ile buluştururken, geleneksel sanatlara gönül vermiş yeni sanatçıların yetişmesine de zemin hazırlıyor.

Eyüpsultan’la özdeşleşmiş tezhip, hat, minyatür, ebru, seramik, çömlek, çini gibi 12 farklı branşta eğitimlerin verildiği, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nin atölyelerinde yetişmiş bu sanatçılardan birisi de Füjen Puhaloğlu. Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde ve Zal Mahmut Paşa Kültür Sanat Merkezi’nde üç sene boyunca Çini sanatı eğitimleri alan 59 yaşındaki Füjen Puhaloğlu, usta bir çini sanatçısı olarak artık kendi sanatını icra ediyor. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde Çini eğitimlerine başladığını ifade eden Puhaloğlu, “Aslında meslek lisesinden mezunum, fakat uzun yıllar ara vermiştim; ama geri dönüş yapmaya karar verdim ve Sertarikzade’deki kurslara katıldım. Eğitimlerimiz bir dönem de Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde devam etti. Burada özel olarak eğitimler aldık” dedi.

“İnsanın kendi ayakları üzerinde durması güzel bir duygu”

Birbirinden güzel çini ürünleri yapan ve bunların satışlarını sosyal medya üzerinden gerçekleştiren Fujen Puhaloğlu, “Tabii ki insanın kendi ekonomik özgürlüğünü kazanması ve kendi ayakları üzerinde durması güzel bir şey. Benim en büyük destekçim kızım Tuba. Bana fikirleriyle yön veriyor. Yaptığım ürünleri sosyal medya üzerinden ve eş dost vasıtasıyla satıyorum. Ayrıca benim gibi çini sanatçısı olan kızımla birlikte anne çocuk workshopları düzenliyoruz. Bize bu imkanı sunan başta belediye başkanımız Deniz Köken olmak üzere, emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fujen Puhaloğlu’nun kızı Tuba Ünlü de annesinin yolundan gitmeyi tercih etmiş

Annesinden bir sene sonra çini sanatı ile buluşan Tuba Ünlü ise dört yıldır çini sanatı ile uğraştığını belirterek, “Annemin alt yapısı vardı, ben sıfırdan bu işe başladım. Eyüpsultan Belediyesi’nin verdiği kursların çok faydasını gördük. Dört yıldır çini sanatı ile ilgileniyorum. Şimdi annemle birlikte atölye çalışmaları yapıp, ürünlerimizi sosyal medya üzerinden satıyoruz” ifadelerini kullandı.