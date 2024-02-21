Gelenekselleşen GNÇYTNK'in 2024 başvuruları başladı

Turkcell’in gençlere özel inovatif işe alım programı ‘GNÇYTNK 2024’ün başvuruları başladı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen programda GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki seçenek yer alıyor.

Turkcell, tam veya yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu inovatif yeni mezun ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik işe alım programı GNÇYTNK ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki seçeneğin yer aldığı program için başvuru süreci başladı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek GNÇYTNK ile Turkcell’de kariyer kapılarını aralamak isteyen genç adaylar; online olarak deneyimleyecekleri genel yetenek değerlendirmesi, İngilizce, grup vaka çalışmaları ve İK iş birimi mülakatları gibi farklı aşamalardan geçecek. Süreç boyunca şirketin liderleri ile bir araya gelip sektörü ve gelecek trendlerini tartışacak olan adaylar; teknolojiden kişisel gelişime iş hayatının farklı alanlarında yeteneklerini geliştirebilecek. Değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan GNÇYTNK’ler; Turkcell Akademi tarafından hazırlanmış olan eğitim olanaklarını da içeren oryantasyon programıyla müşteri odaklılık, inovasyon, dijital trendler, liderlik, stratejik düşünme gibi konularda eğitim alarak kendilerini sürekli geliştirebilecek, fikirlerini duyurabilecek ve Turkcell’de kariyer fırsatı yakalayacaklar.

“Ülkemizin geleceğine olan inancımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz”

GNÇYTNK programıyla bugüne dek binlerce gencin hayatına dokunan şirketin, Türkiye’de dijitalleşmenin geleceğine yön vermeye devam ettiğini belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Şirket olarak, GNÇYTNK programımızla gençlerimize eğitim ve gelişim imkanları sunarak onların yanında oluyoruz. Genç istihdamına önemli katkı sunan ülkemizin en kapsamlı işe alım programıyla genç yeteneklere Turkcell’de kariyer fırsatı sağlıyor, kariyer yolculuklarında onların yanında olmaya devam ediyoruz. GNÇYTNK programımızla teknolojinin geleceğine yön verirken Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Artık bir gelenek haline gelen GNÇYTNK programımızla bugüne kadar binin üzerine genci istihdam ettik. Şirket olarak, Türkiye Yüzyılı’nı Dijitalin Yüzyılı yapma yolculuğumuzda ülkemizin gücüne ve geleceğine olan inancımızla hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Başvurular 17 Mart’a kadar açık

Yapılan açıklamaya göre, GNÇYTNK Full Time programına 1996 yılı ve sonrası doğumlu, lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar; GNÇYTNK Part Time programına ise lisans 3. sınıf öğrencileri kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek sayfasından başvurabilecek. Programın son başvuru tarihi ise 17 Mart 2024.