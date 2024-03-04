Gelibolu'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis 13 kaçak göçmen yakaladı.

Gelibolu'da 13 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis 13 kaçak göçmen yakaladı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü yabancı uyruklu şahıslar üzerinde denetimlere devam ediyor. Hoca Hamza Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye’de oturma izinleri sona eren 8’i Cezayir, 3’ü Filistin ve 2’si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin ‘Kasten Yaralama’ suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.