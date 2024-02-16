Gelibolu'da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bağ evinde iddiaya göre piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Gelibolu'da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bağ evinde iddiaya göre piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkiinde meydana geldi. Bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç. ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde T.A. ve A.Ç’nin öldüğünü tespit etti.

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T.A. ve A.Ç’nin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.