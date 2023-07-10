Gelibolu'da ağıl yangınında 150 küçükbaş hayvan telef oldu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Yeniköy’de Hüseyin Üstün’e ait ağılda çıkan yangında yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gelibolu ilçesi Yeniköy’de saat 12.30 sıralarında Hüseyin Üstün’e ait ağılda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Ağıl sahibi, durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yangında ağılda bulunan yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

Jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.