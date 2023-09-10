Gelibolu'da askeri alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda başlayan ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Gelibolu'da askeri alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda başlayan ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası’ndaki ormanlık alana sıçrayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın rüzgarında etkisiyle 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası’nda sıçradı. Askeri alanda ormanlık alanda devam eden yangını kontrol altına almak için havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan ise 20 arazöz, 170 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına havadan müdahale sona ererken, karadan müdahale devam etti.

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Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.