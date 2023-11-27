Gelibolu'da Cello Paradiso grubu performansıyla büyüledi

Evreşe Belediyesi tarafından, Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konserde Cello Paradiso grubu, çaldıkları eski İstanbul şarkıları, İzmir Marşı ve Klasik Müzik performanslarıyla büyüledi. Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ta konserin bir bölümünde Çello grubunun arasına katılarak, çaldıkları esere kendisi de Çello çalarak eşlik etti ve büyük alkış aldı.

Gelibolu ilçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci Yıldönümü, ilçede çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Evreşe Belediyesi tarafından, Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Gelibolu Spor Salonunda Cello Paradiso grubu tarafından konser verildi.

Konseri, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Gelibolu AK Parti ilçe Başkanı Necati Tarıman, AK Parti Kadın Kolları Gelibolu ilçe Başkanı Aytaç Boyacı, Gelibolu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Engin Süer, MHP Gelibolu ilçe Başkanı Murat Şarlak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cello Paradiso grubu, çaldıkları eski İstanbul şarkıları, İzmir Marşı ve Klasik Müzik performanslarıyla büyüledi. Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ta konserin bir bölümünde Çello grubunun arasına katılarak, çaldıkları esere kendisi de Çello çalarak eşlik etti ve büyük alkış aldı.