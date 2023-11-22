Gelibolu'da husumetlisini tüfekle öldüren şüpheli suçunu itiraf etti

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyi, pompalı tüfekle öldüren şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. (38) daha önceden aralarında alacak verecek yüzünden husumet olan Mehmet Onay’a, pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Mehmet Onay, göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Onay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Onay’ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etti

Öte yandan Mehmet Onay’ı öldüren Y.B’nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Şüpheli Y.B. ifadesinde, "Aramızda alacak verecek meselesi vardı. İlk önce telefonla tartıştık. Telefonda bağırıştık. Sonra Mehmet Onay’ın bulunduğu eve gittim. Sokakta bana küfür ettikten sonra bende pompalı tüfekle vurdum. Suçumu kabul ediyorum" dediği öğrenildi.