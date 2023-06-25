Gelibolu'da Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı amaçlı broşür dağıtıldı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı amaçlı broşür dağıtıldı.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık konularını içeren bilgilendirme broşürü dağıtılarak, uyarılarda bulunuldu. Ekiplerce, vatandaşların şüpheli bir durumda 112 Acil yardım hattını arayabilecekleri belirtilerek, söz konusu olaylara karşı duyarlı olmaları tavsiye edildi.