Gelibolu'da polis kimlik ve pasaportu bulunmayan 9 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis, kimlik ve pasaportu bulunmayan 9 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu gereği toplamda 51 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak göçmenlere karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, devriye sırasında yaptıkları çalışmalarda kimlik ve pasaport ibraz edemeyen Filistin uyruklu 9 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu gereği toplamda 51 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.

Filistin uyruklu 9 kaçak göçmenler, Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.