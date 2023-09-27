Gelibolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gelibolu’nun Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkiinde saat 13.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Orman yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 3 helikopter, 2 su atar, karadan 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı.