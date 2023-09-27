Gelibolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gelibolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan 3 helikopter, karadan 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 72 personelle müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Çakmak Yapı