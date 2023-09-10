Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında zirai alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında zirai alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarındaki ziraat alanında, saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kavakköy Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye kısa sürede ulaştı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı