Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan, 4 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 7 hektar alan zarar gördü.

Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar ormanlık alan, 4 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 7 hektar alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.