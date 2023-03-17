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- Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak
Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Çanakkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu’nun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Yarın Çanakkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, çerçevesinde 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi’nin 32 kilometrelik bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak. Gelibolu-Eceabat yolu arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya düşecek.