Gelibolu Yarımadası ve şehitliklerdeki bayraklar yarıya indirildi

İsrail’in Gazze’de hastaneye yönelik saldırısı sonrası hayatını kaybedenler için Türkiye’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. 108 yıl önce vatan savunması için Mehmetçik ile şehit düşen Gazze ve Kudüs’ten gelen Filistinli askerlerin mezarlarının bulunduğu Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası ve şehitliklerdeki bayraklar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yarına indirildi.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasında 108 yıl önce 2 bin 500 kilometre uzaktaki Gazze ve Kudüs’ten gelen Filistinli askerler Mehmetçik ile sırt sırta vatan savunması yaptı. Şehit düşen Mehmetçikler ile Filistinli askerler bir asrı aşkın süredir Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda koyun koyuna yatıyor.

Gazze ve Kudüs halkına yönelik İsrail’in saldırılarına dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Türkiye’den de tepkiler devam ediyor. İsrail’in Gazze’de hastaneye yönelik saldırısı sonrası hayatını kaybedenler için Türkiye’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

108 yıl önce vatan savunması için Mehmetçik ile şehit düşen Gazze ve Kudüs’ten gelen Filistinli askerlerin mezarlarının bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası ve şehitliklerdeki bayraklar yarına indirildi.