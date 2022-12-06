Gelin kaynana kavgası film oldu

Gelin Kaynana çekişmesini konu eden ve başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaştığı Sil Baştan Kaynanam filmi vizyona giriyor.

Sil Baştan Kaynanam filmi 9 Aralık’ta vizyona giriyor. Oğlunu paylaşmak istemeyen bir annenin gelini ile olan çekişmesinden yola çıkan filmin hikayesinde; gelin, kaynana, damat ve dünürlerin yaşadıkları komik bir dille anlatan filmin başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran’ın paylaşıyor.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı filmde Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Ünal Yeter, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Barış Başar, Irmak Aydın, Elif Melda Yılmaz, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Raşit Çelikezer’in oturduğu film Sivas’ta çekildi.

“Küçük büyük izleyen herkes kendinden bir şeyler bulacak ve çok gülecek”

Sil Baştan Kaynanam filminin yapımcısı Vahdet Erdoğan, “ Filmde ülke insanının hiç de yabancı olmadığı Gelin Kaynana çekişmesi çok komik şekilde anlatılıyor. Gelin kaynana kavgasında arada kalan ise damat oluyor. Küçük büyük herkes kendinden bir şeyler bulacak ve çok gülecek. Sektöre ilk girdiğimizde Anadolu’da yaşanan gerçek hikayeleri Yeşilçam tarzında perdeye aktarmak istediğimizi söylemiştik. Muhteşem bir ekiple çalıştık, filmi 3-4 kez izledim ve çok inanıyorum filmimize. Bu filmimizle de ilk filmimizde olduğu gibi önce sinemada, sonra da televizyon ve dijital platformda izlenme rekorları kıracağımızı düşünüyorum” dedi.

“Bütün Sivas’lı gardaşlarımızı ve herkesi filme bekliyoruz”

Başrol oyuncularından Alper Saldıran “Düşündüğümde hep sette beklemediğimiz anda attığımız kahkahalar geliyor aklıma. Filmimiz için romantik anları da olan bir komedi diyebiliriz. Son günlerde yaşanan tatsızlıklara bir pansuman yapacağımızı düşünüyorum. Bütün Sivaslı gardaşlarımızı ve herkesi filme bekliyoruz” dedi.

Algı Eke ise “Bütün filmimiz Sivas’ta çekildi. Çok tatlı, romantik bir komedi hikayemiz var. Romantik komedi genelde metropollerde çekiliyor ama Barış Başar ve Ünal Yeter Sivas’ta nasıl olur üzerinden gittiler. Çekimlerden ve yaşadıklarımızdan çok mutluyum ve umutluyum. Umarım her şey çok güzel olur” şeklinde konuştu.

Yeşim Dalgıçer, “Ekip olarak daha önceden birbirimizi tanıyoruz. Algı’yla iki filmdir abla kardeşi oynuyoruz. Çok güzel bir durum komedisi ve sıcacık bir aile hikayesi. İzleyicinin kendisinden bir şey bulacağına inanıyorum” diyerek samimiyet vurgusu yaptı.

Kadro ve senaryoya dikkat çeken Yönetmen Raşit Çelikezer, “Çok güçlü bir kadrom ve iyi senaryom vardı. Sivas bize çok yardım etti, 2 binin üzerinde Sivaslı filmimizde oynadı. Yardımcı oyuncu hiç götürmedik. Beklediğimizin çok üstünde bir ortamla ve coğrafyayla karşılaştık. İnşallah devamı nasip olur” cümleleriyle tüm Sivaslılara teşekkür etti.

Sivas halkının filme sahip çıktığını belirten Gökçe Özyol, “Çok keyifle çalıştık, Sivas’ı gördük ve lezzetlerini tattık. Çok mutluyuz” derken, aslen Sivaslı olan Ömer Kurt, “Güzel bir Sivas filmi oldu. Sivas’ın gelin kaynana ilişkileri, örfü- adetini yansıttık. Tek temennimiz seyircinin beğenmesi. Ben orijinal Sivaslı’yım, şive yapmama gerek kalmadı” diye konuştu.

Senarist Barış Başar, “Biz bu toprakların, coğrafyanın ve Anadolu’nun hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki bir genç kızın da aşık olabileceğini, romantik durumlar yaşayacağını, bunların sadece metropolde yaşanan durumlar olmadığını düşünerek yola çıkıyoruz. Gelin kaynana çatışması üzerine dünyamızı kurduk. Mesela Zeynep Eronat ablamız çok tatlı bir kadındır ama kayda girildiğinde içinden canavar çıkıyor, inanamazsınız. Gelin kaynana muhteşem bir performans çıkardılar Algı ile” açıklamasında bulundu. Ünal Yeter de “Biz Barış’la film yazarken eskiden izlediğimiz ailece sobanın karşısına oturulan, çoluk çocuk beraber izlediğimiz filmlerin duygusunu yakalamaya çalışıyoruz, etkisi de böyle olsun istiyoruz. Öyle naif ve temiz bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.