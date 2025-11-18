Gelin ve damada 15 metrelik para kurdelesi

Bilecik’te bir düğünde gelin ile damada boyu 15 metreye ulaşan para kurdelesi takıldı.

Gölpazarı ilçesinde düzenlenen düğünde Kuşça Ören köyü muhtarı Mehmet Nar ile Rumeysa Alacalar dünya evine girdi. Düğünde Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen ve muhtar arkadaşları, 15 metre uzunluğunda birbirine 200 liralık para ekli kurdeleyle düğün salonuna girerek genç çifte taktılar. Düğüne katılan misafirlerde daha önce böyle bir takı görmediklerini belirtiler.

"Evlenen çiftlerimize her konuda yardımcı olmayı muhtarlar olarak kendimize görev edindik"

Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen, yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız arasındaki dayanışma ve sevgi bağının böyle güzel anlarla pekişmesi bizleri çok mutlu ediyor. Her biri kendi köyünde önemli sorumluluklar taşıyan muhtarlarımız, bu düğünde de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Muhtar arkadaşlarımla beraber toplanıp istişare yaparak, genç çiftlerimize muhtarlar olarak bir katkıda bulunmak amacıyla bir etkinlik düzenledik. Evlenen çiftlerimize her konuda yardımcı olmayı muhtarlar olarak kendimize görev edindik. Çiftlerimize bir ömür boyu, şahsım ve tüm muhtarlar arkadaşlarım adına mutluluklar dilerim" dedi.