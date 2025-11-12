Gelininin darbettiği ileri sürülen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ankara'da gelini tarafından darbedildiği iddia edilen yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi’nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.’yi (86) darbetti. Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı’da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadelerinde birbirlerini suçladılar

Emniyette ifadesi alınan koca F.S.’nin eşinin kendisini ve annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.’nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.