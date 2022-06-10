Gelinlik sevinci

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 25 yaşında zihinsel engelli Esra Eroğlu, uzun zamandır kurduğu gelinlik giyme hayalini doğum gününde gerçekleştirdi. Pasta kesimi, ilk dans ve düğüne dair her şeyin yapıldığı etkinlikte Esra, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızı için yazdığı şiiri okudu

Etkinlikte kırmızı halıda salona giren Esra, duygu dolu anlar yaşadı. Sonrasında pasta kesilerek ilk içecekler sunuldu. Ardından Esra’nın annesi Güler Eroğlu’nun kızı için yazdığı şiir, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şiiri dinlerken duygulanan Esra ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Esra, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.