Gelinlik sevinci

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Güler-İhsan Eroğlu çiftinin kızı zihinsel engelli Esra Eroğlu, doğum gününde hayalini gerçekleştirdi. Esra 25 yaşında gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.06.2022 16:20
  • Güncelleme: 10.06.2022 16:48
Gelinlik sevinci
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 25 yaşında zihinsel engelli Esra Eroğlu, uzun zamandır kurduğu gelinlik giyme hayalini doğum gününde gerçekleştirdi. Pasta kesimi, ilk dans ve düğüne dair her şeyin yapıldığı etkinlikte Esra, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızı için yazdığı şiiri okudu

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Etkinlikte kırmızı halıda salona giren Esra, duygu dolu anlar yaşadı. Sonrasında pasta kesilerek ilk içecekler sunuldu. Ardından Esra’nın annesi Güler Eroğlu’nun kızı için yazdığı şiir, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şiiri dinlerken duygulanan Esra ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Esra, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

DAHA FAZLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır