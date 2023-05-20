Gelinlik ve damatlıklarıyla düğün öncesi masa tenisi oynadılar

Edirne’de düğün öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla masa tenisi oynayan çift renkli görüntüler oluşturdu. Masa tenisi oynayarak mutlu günlerini renklendirmek istediklerini belirten çift düğün öncesi stres attı.

Edirneli masa tenisi hakemi Recep Akın Uz’un hem spora, hem de sevdiğine olan tutkusu aynı mekanda buluştu. Gelinlik ve damatlığını giyerek Ekrem Demiray Spor Salonu’nda düzenlenen masa tenisi turnuvasına gelen çift, ellerinde Türk bayrağını açarak salona girdi. Salondakilerden büyük alkış toplayan çift, düğün öncesi masa tenisi oynayarak stres attı.

"Şaşırmış bakışlar içerisinde geldik"

Masa tenisi oynayıp mutlu günlerini renklendirmek istediklerini söyleyen Recep Akın Uz, güzel bir etkinlikle masa tenisinde ailesini düğüne davet etmek istediklerini ifade etti. Spor salonuna şaşırmış bakışlar içerisinde geldiklerini belirten Uz, "Her gören çok şaşırdı. Çok mutluyuz. Düğün öncesi masa tenisi oynama fikri aynı zamanda Masa Tenisi İl Temsilcisi olan annem Pakize Uz’dan geldi. Aramızdaki maçı eşim kazandı. Müstakbel eşimle hayata 1-0 önde başladık birlikte" dedi.

Masa tenisi oynamaya geldiklerini dile getiren gelin Tintiş, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Recep Akın Uz’un annesi Pakize Uz da düğün nedeniyle oğluyla birlikte turnuvada görev alamadıkları için spor salonuna gelerek renkli bir davette bulunmak istediklerini dile getirdi. Bir süre masa tenisi oynayan çift, arkadaşlarını düğün törenlerine davet ederek salondan ayrıldı.