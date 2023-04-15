Geliri afetzedelere bağışlanacak müzayede için geri sayım başladı

Çağdaş Türk resminin önemli isimlerinden İlhami Atalay ve öğrencilerinin ‘Yeni Dinamizm’ sergisine ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, eserleri müzayede ile satışa sunacak. Geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanacak olan müzayede, şef Ömür Akkor’un sunumuyla Bidsee uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleşecek.

Esenler Belediyesi, ‘Dinamizmin Ressamı’ olarak tanınan, Çağdaş Türk resminin önemli ismi İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan ‘Yeni Dinamizm’ sergisindeki eserleri müzayede ile satışa sunacak. Ressam Cemal Toy’un da aralarında bulunduğu 41 sanatçının 77 eserinden elde edilen tüm gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kullanılacak. Bağış Müzayedesi’nin 16 Nisan Pazar günü saat 21.30’da ünlü şef Ömür Akkor’un sunumuyla online müzayede uygulaması olan Bidsee üzerinden gerçekleşeceği öğrenilirken, uygulama telefonlara indirilip kullanılabiliyor.