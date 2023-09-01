Geliştirdikleri mini sürü İHA'lar, fünye bombalarla kamikaze dronlara dönüşüyor

Üniversite mezunu Muhammet Alaca ve Onur Alaca tarafından geliştirilen mini sürü İHA’lar, fünye bombalarla kamikaze dronlara dönüşüyor. Ayrıca yazılımı yerli ve milli olan mini sürü İHA’lar; eğitim, endüstri ve savunma sanayinde kullanılıyor.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Muhammet Alaca ve Onur Alaca tarafından geliştirilen mini sürü İHA’lar, taşınabilir fünye bombalarla canlı hedefler üzerinde kamikaze dronlara dönüşebiliyor. Yazılım, donanım ve tasarım açısından yerli ve milli olan mini sürü dron, 30 gram ağırlığında ve 10 grama kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Eğitim, endüstri ve savunma sanayinde kullanılan ürün sayesinde yarının teknolojisini şimdiden yakalamayı hedefliyorlar. 2019 yılında ilk defa TEKNOFEST’e katılan ödüllü üniversite mezunu gençler, mini sürü İHA’ları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Amacımız yarının teknolojisinde yer almak”

Oto pilot sistemini yazılım, donanım ve tasarım dahil olmak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini ifade eden Muhammed Alaca, “Bu sistemleri kendimizin geliştirmesinin de en büyük sebebi aslında yarının teknolojisinde yer almak. Mesele aslında buradan kaynaklanıyor. Yazılımı başka yerden satın aldığınız zaman o yazılımın sınırları çerçevesinde hareket ediyorsunuz ama yazılımı ve donanımı siz geliştirirseniz aynı şekilde sınırları genişletip daha büyük işler yapabilme potansiyeline sahip oluyorsunuz” dedi.

“3 tane sektörü kapsayan bir sistem geliştirmeyi hedefledik”

Sürü mini İHA sistemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Alaca, “Eğitim, endüstri ve savunma sanayii olmak üzere 3 tane sektörü kapsayan bir sistem geliştirmeyi hedefledik. Aslında geliştirdiğimiz mini sistemler eğitim sektöründe programlanabilme özelliğine sahip yani alan bir kişi bu mini sistem ve dronlar üzerinde hem otonomi mantığını hem de dron kontrol sistemleri mantığını yazılımla öğrenebilme potansiyeline sahipler. Aynı zamanda endüstri alanında ışıklı gösteriler meşhur. Bu durumu sürü mantığı ile geliştirme potansiyeline sahip olacak” diye konuştu.

“Küçük araçlar, sessizler”

Savunma sanayi sektörünün kritik önem taşıdığını da dile getiren Alaca, “Bu alanda ise üzerine takılabilen tak-çıkar aparatları var. Görüntü işleme kameraları var. Görüntü işleme ile ‘kamikaze’ görevleri yani canlı bir nesneye yönelme veyahut görüntü işleme teknolojisi ile görüntü aktarma yani ‘istihbarat’ görevleri de yüklenebilir. Küçük araçlar, sessizler. Gerçek manada kapalı bir alana girip orada rahatlıkla sessiz bir şekilde görüntü aktarımı veyahut kamikaze görevini gerçekleştirebilme potansiyeline sahipler” şeklinde konuştu.

“3 gram ağırlığında fünye dediğimiz bombalar taşıyabiliyor”

Geliştirilen mini sürü İHA’ların 30 gram ağırlığına sahip olduğunu ve 10 grama kadar faydalı yük taşıyabildiğinin altını çizen Alaca, sözlerine şöyle devam etti:

“Ek aparatlarla yani görüntü işleme kameraları artı 3 gramda fünye dediğimiz bombalar taşıyabiliyor. Bu 3 gramla bir duvarı diyemem ama canlı bir nesne üzerinde zarar verme potansiyeli yüksek hale geliyorlar. Çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. O 3 gramlık nesne ile de kamikaze görevleri otonom bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.”

“Yarının teknolojileri haline geliyorlar”

Alaca, 2019 yılından beri TEKNOFEST’te yer aldıklarını da vurgulayarak, “2019’dan sonra kendi isteğimizle geliştirme kararı aldık. 2020’de bu sistemlerle TUBİTAK tarafından çeşitli ödüller aldık. Aynı zamanda TUBİTAK BİGG kapsamında da girişimlerimiz var o girişimleri de hayata geçirdik. Kendi oto pilot sistemimiz de ilk ürünümüz var. Gaziantep yerelinde birçok takımda bu ürünü kullanıyorlar. Kullandıkları ürünlerle de ödüller de aldılar. Onun üzerine böyle mini sistemler geliştirdik. Talep de oldukça güzel çünkü halkımız çocuklarıyla beraber bunlara baktıkları zaman küçük şirin aletler olarak bakıyorlar, haklılar da ama arkasındaki potansiyel; sürü sistemler, otonomi ve yapay zekaya dayandığı için potansiyelli çok büyük bir güç haline geliyorlar. Yarının teknolojileri haline geliyorlar” ifadelerini kullandı.