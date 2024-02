Gemide yaşadığı dehşeti kayda alıp eşine gönderdi

TAKİP ET

Marmara Denizi’nin güneyi Karacabey boğazı Kurşunlu Mahallesi açıklarında batan Batuhan A isimli gemiye Doğuşcan Yaylak’ın yerine alınan yeni yağcı Hüseyin Tutuk’un geminin batmaya başladığı dakikalarda Allah’a dua ederken son anlarını kaydedip eşine gönderdiği video yürekleri dağladı.

Balıkesir’in Marmara adasından yüklediği 1250 ton mermer tozu ile Gemlik limanına doğru seyrederken Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesinin 3-4 deniz mili açığında fırtınaya dayanamayıp batan Batuhan A isimli geminin kayıp mürettabatı halen bulunamadı. Geminin batışının 2 . gününde Marmara Denizinin 51 metre derinliğinde yeri tespit edilse de kayıp mürettebata ulaşmak için akşam saatlerinde dalış gerçekleştiren balık adamlar deniz dibindeki akıntı ve fırtına sebebiyle geminin bulunduğu bölgeye ulaşamadı. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.

İlk seferi son seferi oldu

Batan Batuhan A isimli kargo gemisinde önce kayıp mürettebatın arasında ismi geçen ancak daha sonra yayınladığı video ile gemiye binmediği anlaşılan Doğuşcan Yaylak’ın yerine yeni yağcı olarak işe başlayan Hüseyin Tutuk’un çıktığı ilk seferinde yaşadığı dehşet anları çektiği video kaydı ile ortaya çıktı.

Geminin batmaya başladığı anlarda Allah’ a yalvarıp dua ederken dalgaların geminin üzerine çıktığı anları da kayda alan Hüseyin Tutuk’un eşi Filiz Tutuk’a gönderdiği video yürekleri dağladı. Sabaha karşı saat 04:30 sularında çekildiği tahmin edilen videoda gece saat 01,00’den itibaren ıslandığı için 5’inci 6’ıncı elbiseyi değiştirdiğini anlatan Tutuk "Allah’ım sen yardım et Ya Rabb’im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Allah’ım gemi batıyor. Allah’ım sen yardım et Ya Rabb’im şeklinde dua ediyor. Son olarak dalgaların tamamen geminin üzerine çıktığı anlarda video kesiliyor. O andan itibaren bir daha haber alınamayan kuru yük gemisi ve Hüseyin Tutuk’un olduğu görüntüler İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından da incelemeye alındı. Son anlarını kayda alırken yaşadığı dehşeti anlatmaya çalışan Hüseyin Tutuk’un üzerinde can yeleğinin bulunmayışı, yeni yasalara göre yasak olmasına rağmen ambar kapaklarının üzerine su almaması için örtülen mavi brandanın bulunması hem geminin hem de personelin fırtına için yeterince uygun olmadığını gözler önüne serdi.