Gemilerden 31 olimpik yüzme havuzu hacminde atık toplandı

İzmit Körfezi’ne giren gemilerden 2023 yılında 31 tam olimpik yüzme havuzu hacminde sıvı ve katı atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 2023 yıl sonu raporuna göre, İzmit Körfezi ve diğer sahillere gelen gemilerden 7 tam olimpik yüzme havuz hacminde 22 bin 779 metreküp sıvı atık (sintine ve diğer türlerde) ve 24 tam olimpik yüzme havuzu hacminde 74 bin 301 kilo katı atık toplandı.

Yıl boyunca gemilerden toplanan katı atıkların İZAYDAŞ’ta ayrıştırılması yapılarak, geri kazanımı gerçekleştirildi. Sıvı atıkların ise ilgili kurumlara gönderilerek, türlerine göre ayrıştırılması yapıldı.