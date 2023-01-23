Gemlik Belediyesi 500 kişiyi iş sahibi yaptı

2 yıldır hizmetlerini sürdüren Gemlik Belediyesi İş İstihdam Bürosu, 500 vatandaşı iş sahibi yaparak çalışma hayatına katılımlarını sağladı.

Gemlik Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Gemliklilere hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’de iş istihdam bürosu kuran nadir belediyelerden olan Gemlik Belediyesi, özel sektör ve vatandaşlar arasında köprü kuruyor.

“500 vatandaşımızı iş sahibi yaptık”

İş istihdam bürosunun işçi ile işveren arasında köprü görevi üstlenerek kurulduğu günden bu zamana kadar yüzlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağladığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ülkemizde her geçen gün artan işsizlik oranı özellikle gençlerin gelecek planlarında değişiklik yapmasını ve eğitimini yeri geldiğinde yarıda bırakmasını yol açıyor. Biz, Gemlik Belediyesi olarak sadece beton belediyeciliği değil, Gemliklilerin her koşulda yanında olacak bir belediyecilik anlayışını benimsedik. Bize gelen başvuru formları dikkatlice inceliyor, özel sektörle görüşmeler yapıp vatandaşlarımızın uygun işlere yerleşmesini sağlıyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 500 vatandaşımızı iş sahibi yaptık” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin elindeki CV bankasının çok geniş olduğuna değinen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, özel sektör temsilcilerinin aradıkları özellikleri iş istihdam bürolarına iletmeleri durumunda uygun adayları hemen yönlendirebileceklerini belirtti.