Gemlik Belediyesi binlerce kişiye iftar veriyor

Gemlik Belediyesi ramazan ayında kurduğu aşevi ve verdiği sokak iftarlarıyla binlerce kişiyi aynı sofrada buluştururken, İftardan önce sergilenen Karagöz ve Hacivat oyunu çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ramazan ayında sokak iftarları vesilesiyle hemşehrilerimizle buluşuyor ve soframızı paylaşıyoruz” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin son olarak ilçenin Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde düzenlediği sokak iftarlarına Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Cihan Palabıyık ve yüzlerce Gemlikli katıldı.

Yüzlerce Gemlikli aynı sofrada buluştu

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgularken, “Her ramazanda olduğu gibi, bu mübarek ramazan ayında da sokak iftarları vesilesiyle hemşehrilerimizle buluşuyor ve soframızı paylaşıyoruz. Bu yıl ilk iftarımızı Doktor Ziya Kaya mahallemizde gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin iftar yemeğimize gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Hava şartları imkân sağladığı sürece çeşitli mahallelerde kurduğumuz sofralarda vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Aşevinde yoğun mesai

Gemlik Belediyesi’nin Ömer Kahraman Hizmet Binası’nda bulunan Aş evinde ramazan ayında yoğun mesai yaşanıyor. Her gün üç çeşit yemek çıkartan aşevi yaklaşık 600 vatandaşa hizmet verirken, burada yapılan yemeklerden ihtiyaç sahibi vatandaşlar evine götürmek için temin edebiliyor.