Gemlik Belediyesi kendi seralarında üretiyor, yarı fiyatına satıyor

Gemlik Belediyesi Muratoba göletinin yanında bulunan seralarında ürettiği binlerce kilogram sebzeyi, piyasa şartlarının çok altında bir fiyatla vatandaşlarla buluştururken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan güncel ekonomik şartlarda vatandaşların ceplerini rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Gemlik Belediyesi, ilçenin beş farklı noktasında kurduğu halk büfelerle vatandaşlara ucuz ve kaliteli gıdayı ulaştırıyor. Ucuz fiyat ve kaliteli gıda politikasıyla ülke genelindeki piyasa şartlarının çok altında fiyatla ekmek, süt, zeytinyağı, tereyağı, lor ve tost peyniri gibi ürünleri vatandaşlarla buluşturan Gemlik Belediyesi, şimdi de market fiyatlarının yarısına kendi seralarında ürettiği domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin satışına başladı.

“Ev ekonomilerine ise milyonlarca lira katkıda bulunduk”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin kurduğu büfelerle ev ekonomisine her zaman katkı yaptığını ifade ederken, sürdürdükleri fiyat politikasıyla vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti. Halk büfelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin her zaman uygun fiyatlarla satıldığına değinen Başkan Sertaslan, “Halk büfelerimiz kurulduğu günden bu zamana kadar çok sayıda ürünü uygun fiyatlı ve kaliteden ödün vermeden ilçemiz genelinde beş farklı noktada vatandaşlarımıza ulaştırırken ev ekonomilerine ise milyonlarca lira katkıda bulundu. Göreve geldiğimiz süreden bu yana belirlediğimiz üretici belediye politikasının bir ayağı olan seralarımızda elde ettiğimiz domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi binlerce kilogram sebzeyi süpermarketlerin yarı fiyatına hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Gemlik Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik faaliyetleri değil, hemşehrilerimizin ceplerini rahatlatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.