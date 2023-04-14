Gemlik Belediyesi'nde çiftçiye 300 tonluk sulama havuzu

Gemlik Belediyesi çiftçi belediye misyonuyla çiftçisinin yanında olmaya devam ediyor. Umurbey’de kurduğu kırsal kalkınma ofisiyle çiftçisine bilimsel tarımın önünü açan Gemlik Belediyesi, ilçenin Engürücük Mahallesi’nde dört traktörün aynı anda su alabileceği yaklaşık 300 tonluk sulama havuzu inşa etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ve Kadın Kollarıyla birlikte sulama havuzunun inşa edildiği ilçenin Engürücük Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Sertaslan, Bu ziyarette Gemlik Belediyesi’nin çiftçi belediye misyonuyla bu zamana kadar yapılmayan çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini ifade ederken, “Gemlik Belediyesi olarak çiftçimizin hayatını kolaylaştırmaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çiftçi Belediye misyonumuzla durmadan çalışmaya devam ediyoruz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin dört yıl önce çiftçi belediye vizyonuyla yola çıktığını ve Gemlikli çiftçinin hayatını kolaylaştıracak çok sayıdaki yeniliğe imza attığını ifade ederken, “Gemlik denilince ilk önce akla zeytin geliyor. Biz zeytinimizin marka değerinin artması için çiftçilerimizi her şartta desteklemeye devam ediyoruz. Bundan üç yıl önce dolu vuruğu yaşayan çiftçimizin tüm zeytinlerini alıp, yağ elde etmiş ve çiftçimizin mağduriyetini gidermiştik. Her yıl ata tohumlarından elde ettiğimiz yüzbinlerce sebze fidesini çiftçilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Umurbey’de kurduğumuz kırsal kalkınma ofisi ile çiftçilerimizin yaprak, toprak ve su analizlerini yaparak yol haritası oluşturacak ve ürün rekoltelerinde artış sağlamak için çaba göstereceğiz” dedi.

“4 yılda 10 adet sulama havuzu inşaatı gerçekleştirdik”

Gemlik Belediyesi olarak ilçe tarımının önünü açmak için attığı bir diğer adımın ilçenin belirli bölgelerine sulama havuzu yapmak olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, “4 yılda 10 adet sulama havuzu inşaatı gerçekleştirdik. En son havuzumuzu ise ilçemizin Engürücük Mahalle meydanında bulunan havuzla yaptık. Bu sulama havuzumuzda bulunan sistem sayesinde dört farklı çiftçimiz aynı anda su doldurma işlemi yapabiliyor. Çiftçilerimize ve Engürücük mahallemize hayırlı olsun. Gemlik Belediyesi olarak çiftçimizin hayatını kolaylaştırmaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sertaslan ile konuşan çiftçiler, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a üreticinin yanında olduğu için teşekkür etti.