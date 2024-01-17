Gemlik Belediyesi'nden Ata Mahallesi'ne hizmet atağı

Gemlik Belediyesi, ilçenin Ata Mahallesi’ne yaptığı yatırımlarla çocukların daha güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi 174 No’lu sokakta bin 500 metrekare alanın içerisinde yaptığı çocuk oyun parkı ve otopark alanı ile bölgeye yeni bir soluk kazandırırken, 183 No’lu sokakta yaptığı 600 metrekarelik alandaki basketbol ve futbol sahalarıyla gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

Başkan Sertaslan, “Her şey çocukların mutluluğu için”

Gemlik’te çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve gençlerin rahatlıkla spor yapabileceği alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Gemlik Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan 2023 yılında Gemlik’e çok sayıda park ve spor sahası kazandırdıklarını ifade etti. 2024 yılında aynı tempoyla çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, “Çocuk parkı yaparken sadece çocuklarımızı değil, ebeveynlerini de düşünüyoruz. Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken ebeveynlerinin spor yapabileceği ve oturacaklarını alanları da parklarımızda oluşturuyoruz. Bugün Ata Mahallemizdeki iki farklı bölgedeki yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik alanda inşa ettiğimiz park ve spor sahası bölgemize yeni bir soluk kazandıracak. Parkımızın yanında bulunan 15 araçlık otopark ise bölgenin bu anlamdaki sorunların çözümüne katkı sunacak. Ata Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansın” dedi.