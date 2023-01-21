Gemlik Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

Gemlik Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları unutmadı. Çocuklar, yarıyıl tatilinde tamamen ücretsiz olarak iki kültür merkezinde düzenlenen etkinliklerde bir yandan eğlenirken diğer yandan da becerilerini arttırmaya yönelik atölye çalışmalarına katılacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise “Gemlikli çocuklar her şeyin en iyisine layık” dedi.

Kültürel etkinliklerde öncü olan Gemlik Belediyesi, sömestr tatilini boş geçmedi. İki haftalık tatil sürecine giren öğrencilerin eğlenirken öğrendiği bir yarıyıl tatili geçirmesi için tiyatro, atölye çalışmaları, film gösterimleri, Karagöz ve Hacivat gölge oyunları, sihirbaz ve görsel illüzyonlar gibi birçok etkinlikleri Gemlik Belediyesi Çocuk Şenliği’nde çocuklarla buluşturacak.

Gemlik Belediyesi’nin yarıyıl etkinlikleri hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaklaşık altı ay süresince eğitim gören çocukların bu tür aktivitelerle birlikte eğlenceli dakikalar geçireceğini, atölye çalışmalarında ise el becerilerini arttıracaklarını belirtti. Gemlikli çocuklar her şeyin en iyisine layık olduğunu ve 7’den 77’ye tüm yaş gruplarına hitap eden kültürel etkinliklerin beğeni ile karşılandığını ve Gemlik’in bu sayede çok sayıda misafir ağırladığını vurgularken, “yarıyıl tatili süresince devam edecek Gemlik Belediyesi çocuk şenliklilerine tüm çocuklarımızı davet ediyorum” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin yarıyıl tatili boyunca Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 seanslarında çocuklar için yapacağı etkinlikler şu şekilde;

23 Ocak Pazartesi “Hendek” çocuk tiyatrosu, 24 Ocak Salı “Karagöz ve Hacivat” Gölge oyunu, “Sihirbaz Timuçin” 25 Ocak Çarşamba “Uzaydan Gelen” Çocuk Tiyatrosu, 26 Ocak Perşembe “Sevimli Tayfa” çocuk sineması, 27 Ocak Cuma “Pamuk ile Kömür” çocuk tiyatrosu, ilizyon şov 30 Ocak Pazartesi “Rex Köpek ve Maymun Çita Şov” 31 Ocak Salı “Benim Masalım” çocuk tiyatrosu, 1 Şubat Çarşamba “Yetenek Sirkiniz” 2 Şubat Perşembe “Aya Sihirli Yolculuk” çocuk sineması ve 3 Şubat Cuma “Kaptan Pengu” Çocuk Tiyatrosu

Gemlik Belediyesi’nin yarıyıl tatili boyunca Yunus Emre Kültür Merkezi’nde atölye çalışmalarının 13.00 - 15.00 - 17.00 ve diğer etkinliklerin 14.00 - 16.00 seanslarında çocuklar için yapacağı etkinlikler şu şekilde;

23 Ocak Pazartesi “Origami Atölyesi”, 24 Ocak Salı “Resim Atölyesi”, 25 Ocak Çarşamba “Ajan Kedi” Çocuk Sineması, 26 Ocak Perşembe “Ağustos Böceği ile Karınca” çocuk tiyatrosu, 27 Ocak Cuma Bilim Atölyesi, 30 Ocak Pazartesi “Kum Boyama Atölyesi” 31 Ocak Salı “Luka” çocuk sineması, 1 Şubat Çarşamba “Kukla Atölyesi ve Gösterisi” 2 Şubat Perşembe “Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, sihirbaz Timuçin” ve 3 Şubat Cuma “Ganço ile Dede” Çocuk Tiyatrosu