Gemlik Belediyesi'nden kent belleğine dev katkı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla uzman ekiplerin yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmaları sonucu “Anadolu’da Bir Liman Kenti Gemlik” kitabı tamamlandı. Yaklaşık 650 sayfalık sözlü tarih çalışması Gemlik’in belleğini ortaya çıkarırken, belediye yetkilileri geniş çerçeveli bir başka çalışmayı yakın zamanda başlatacaklarını ifade etti.

Gemlik’in tarihte çok geniş çerçeveli bir yere sahip olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Yazılı tarihimiz Yunan mitolojisi kahramanı Herkül’ün ilçemize gelmesiyle başlarken, çok sayıda imparatorluğu tarih boyunca içerisinde barındırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tersaneciliği ve limanından İstanbul’a gönderdiği ürünlerle her zaman ticaretin aktif olduğu bir kent haline gelmiştir” dedi.

“Kentimizin belleğini koruyoruz”

Başkan Sertaslan, belediyenin Sözlü Tarih ve Halk Kültürü Araştırma Projesi çerçevesinde yayınladığı "Anadolu’da Bir Liman Kenti Gemlik Sözler, Yüzler, İzler" adlı sözlü tarih çalışmasına ilişkin, “İlçemizin tarihini ve kültürünü daha iyi anlamak için son derece önemli bir kaynak olarak ortaya çıktı. Hemşehrilerimizin hatıralarını, deneyimlerini ve yaşanmışlıklarını içeren bu özel çalışma Gemlik’in tarihini daha kişisel ve insan odaklı bir perspektifle sunuyor. Yerel kültürümüzün korunması adına bu çalışmayı ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bundan yıllar sonra bile bu çalışmamız kütüphanelerimizde kaynak olarak kullanılacak ve geçmişimizi adeta bir ayna gibi gelecek nesillere aktaracak” diye konuştu.