Gemlik Belediyesi'nden simit fiyatına ramazan pidesi

Gemlik’te bu yıl ramazan ayında 380 gram susamlı pide fiyatı 15 lira olarak açıklanırken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ilçe genelindeki halk büfelerde 380 gram susamlı pidenin 7.5 liraya satılacağını duyurdu.

Toplam beş farklı noktada satılacak ramazan pidelerini vatandaşlar hafta içi ve cumartesi günleri 15.00 ve 18.00 saatleri arasında temin edebilecekler.

Halk Büfelerin vatandaşların ekonomilerine katkı sunmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Sertaslan, kaliteli ve sağlıklı gıdayı vatandaşlara ulaştırmanın gurunu yaşadıklarını vurguladı. Vatandaşların ramazan ayını kutlarken, “Bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim. Ramazan ayında Gemliklilere 380 gram susamlı pideyi 7.5 TL’den ulaştıracağız” dedi.

Gemlikli vatandaşlar, Halk büfelerin ekonomilerine sunduğu katkıların çok olumlu olduğunu ifade ederken, ramazan ayının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatının vatandaşların bütçelerini sarsmayacak şekilde sunduğu için Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ettiler.