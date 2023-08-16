Gemlik Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle toplam 100 çocuk sünnet oldu.

Geçtiğimiz günlerde hastane ortamında sünnet edilen çocuklar, Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sünnet düğününde aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Sünnet düğününe Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Kaynatma, Emrah Keskinden ve Oğuz Hançer katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından saat armağan edilen çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, sihirbaz tarafından yapılan ilizyon gösterileri heyecanla takip edildi. Çalınan müziklerle gecenin tadını çıkartan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Veliler organizasyon için Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür etti.

Sünnet töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik Belediyesi olarak çok sayıda sosyal projeye imza attıklarını ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade ederken, “Çocuklar bizim geleceğimiz, sizi ve çocuklarımızı tebrik ediyor ve her günlerinin mutlu geçmesini diliyorum. Bugün cemiyetini gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın Allah damatlıklarını da göstersin” dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediyesi tarafından sünnet çocuklarına verilen hediyelerin takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve çeşitli eğlencelerle program devam etti.