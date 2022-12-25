Gemlik Belediyespor'dan pentatlonda başarı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Laser Run yarışlarının üçüncüsü Bandırma’da düzenlendi. Türkiye genelinde 10 kulübün toplamda 400 sporcuyla katıldığı yarışlarda Gemlik Belediyespor sporcuları farkını ortaya koydu.

U11 kadınlar kategorisinde Irmak Özkaranlık birinci, Serra Akyapak üçüncü, U11 erkekler kategorisinde Ali Yağız İlhan birinci, U13 kadınlar kategorisinde Elif Duman üçüncü, U17 kadınlar kategorisinde Yağmur Özkaranlık birinci, U19 kadınlar kategorisinde ise Dilara Sepil üçüncü olarak Gemlik’e toplamda üç altın ve üç bronz madalya ile döndü.

Yarışları Bandırma’da takip eden Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamada, Gemlik Belediyespor’un kulüp bazında her geçen gün başarılarına bir yenisini daha eklediğini ifade ederken, daha çok gencin spor yapması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti. Bandırma’dan alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu vurgularken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.