Gemlik Belediyespor Elit Lig'de

Gemlik Belediyespor, U-18 futbol takımı mücadele ettiği 1. küme ikinci grupta topladığı puanlarla ikinci olarak, elit lige çıkmayı garantiledi.

Son maçını Fidyekızık sahasında Yiğitlerspor’a karşı oynayan Gemlik Belediyespor; Ahmet Efe, Bilal, Ali Rıza ve Ahmet’in golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı. Sezon süresince 12 maçta ter döken Gemlik Belediyespor, bu maçlardan dokuzunda sahadan galip ayrılırken, bir beraberlik, iki de mağlubiyet alarak son bir maçı kalmasına rağmen ikinciliği garantiledi ve elit ligde oynamaya hak kazandı.

Son maçını 2 Kasım Perşembe günü Gemlik Suni Çim sahada oynayacak ve Yolspor ile karşılaşacak Gemlik Belediyespor, bu maçta da galibiyet aramaya devam edecek. Maçı tribünden takip eden Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, oyuncuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Gemlik’te sporu daha iyi yerlere getirmek için çaba göstereceklerini ifade etti. Başkan Uslu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.