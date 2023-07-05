Gemlik Belediyespor yaz okulları yoğun katılımla başladı

Gemlik Belediyespor’da futbol yaz okulu çalışmaları suni çim sahada başladı. İlk antrenmana Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Belediye Meclis Üyesi Tekin Rama, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Uzun ve Özlem Kılıç Örs’ün yanı sıra çok sayıda veli katıldı.

7 - 14 yaş arasında ve toplamda dört farklı yaş kategorisindeki gençlere hizmet verecek yaz okulu, 200 çocuğun profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapmasını sağlayacak.

Uslu, “Sadece spora değil, yeni arkadaşlıklar kurmaya başlayacaksınız”

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, Gemlik Belediyespor’un her yıl farklı kategorilerde başarılar kazandığını ve bu başarıların artarak devam ettiğini ifade ederken, “Gemlik Belediyespor olarak ilçemizde daha fazla gencimizin sporla buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de ve Avrupa’da katıldığımız müsabakalardan madalyalar ile dönüyoruz. Bu bizim için her zaman gurur verici olmuştur. Bugün, Gemlik Belediyespor yaz futbol okullarımızın ilk antrenmanına katıldık. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Unutulmamalıdır ki; spor sadece spor yapmak için değil, yeni arkadaşlıklara ve dostluklara yelken açmak içindir. Bu yaz eğitim vereceğimiz öğrencilerimizden futbola yetenekli olanları profesyonel olarak altyapı takımlarımıza katacak ve müsabakalara katılımlarını sağlayacağız” dedi.