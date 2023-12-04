Gemlik depremi 225 kilometre uzaklıktaki Sındırgı'yı salladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, 225 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir'in Sındırgı ilçesini salladı.

Gemlik depremi 225 kilometre uzaklıktaki Sındırgı'yı salladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, 225 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir’in Sındırgı ilçesini salladı.

Bursa Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Gemlik’e 225 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi de depremi hissetti. İlçe merkezini gören güvenlik kamerası sarsıntının şiddeti ile sallanırken, sokak ve caddede depreme yakalanan vatandaşlar kameralarca kaydedildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman