Gemlik Devlet Hastanesi'nde kapalı fıtık ameliyatı başarıyla yapılıyor

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi’nde, ilçe devlet hastanelerinde nadir uygulanabilen laparoskopik (Kapalı) fıtık ameliyatları başarıyla yapılıyor.

Gemlik’te yaşayan 48 yaşındaki Nedim Kulaç, fıtık rahatsızlığı yaşayınca Gemlik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Dönder tarafından tetkikleri yapılan Kulaç için ameliyat kararı alındı. Kulaç, laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen fıtık ameliyatı sayesinde kısa sürede taburcu olarak normal hayatına döndü.

Gemlik Devlet Hastanesi’nde laparoskopik ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Dönder, fıtık rahatsızlığı ile gelen hastalara bu yöntemi uyguladıklarını belirtti. Bu ameliyatın ilçe devlet hastanelerinde çok nadir sayıda yapılabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Dönder, “Kapalı fıtık ameliyatı, karın zarları karın kasları kesilmeden, sadece ufak birkaç tane delik ile girilerek, periton dediğimiz karın ön duvarından girilerek yama koyularak yapılan bir ameliyat. Bu ameliyatta özellikle kaslar, büyük dokular harap edilmediği için hastanın ağrısı ameliyat sonra çok minimal düzeyde olmakta hatta bazı hastalarda hiç ağrı olmamaktadır. Ameliyat sonrası normal sosyal hayata dönüş çok kısa zamanda olmakta bu da hastanenin yükünü azaltmakta ve normal hayata dönüşü hızlandırmaktadır” dedi.

Uygulanan yöntemle şifa bulan hasta Nedim Kulaç ise “Kasığımdaki ağrıdan dolayı ve hafif şişlikten dolayı Gemlik Devlet Hastanesi’ne muayene için geldim. Hocamız yaptığı muayenede kasık fıtığı teşhisi koydu. Bununla ilgili kısa sürede bir ameliyat günü belirledik. Ameliyat günü geldik, ameliyatımızı olduk aynı gün 2-3 saat gibi kısa bir süre sonra yürümeye başladık. Kapalı laparoskopik fıtık ameliyatını olduk. Çok rahat geçti, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ertesi günü taburcu oldum ve normal hayatıma döndüm, Hiçbir sıkıntım şikayetim yok. Hocalarımızın eline sağlık” şeklinde konuştu.