Gemlik Dörtyol'da silahlar konuştu

Gemlik Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Gemlik Dörtyol'da silahlar konuştu
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Gemlik Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda iki kişi silahla yaralandı.

Benzin istasyonunda motosiklete benzin alan B.O. isimli vatandaşa bir kişi yanına gelerek bacaklarına ateş etti.

B.O.’nun da silahla karşılık verdiği olayda yoldan geçen bir kişi de hafif yaralandı. Yaralı vatandaşlar 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.