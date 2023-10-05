Gemlik'e Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kaymakamlık ve Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde kurulum çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi için yeni adımlar atılıyor. Gemlik heyeti, bilgi alışverişi için Tarsus Organize Saniye Bölgesi’ne inceleme gezisi düzenledi.

Gemlik’te kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları çerçevesinde İlçe Kaymakamı Hasan Göç, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanı Mehmet Anar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Ayvaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Işıkcı, Erkan Kavlak ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Gemlik heyetini Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H.Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı Murat Kaya ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erman Geçim karşıladı.

Bölgede incelemede bulunan heyet adına açıklama yapan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, "Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür ediyorum. Gelişen ilçemizde sanayi alanlarının yetersizliği çerçevesinde çalışmalar sürmektedir. Bu konuda bize destek olan Kaymakamımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Üretim alanında ihtiyaç duyulan sanayi alanları ve bölge için çalışmalarımız devam edecek" dedi.