Gemlik'in afet destek gönüllüleri eğitimlere başladı

Gemlik Belediyesi ve Bursa Afet Gönüllüleri Derneği, afet eğitim merkezinde destek, lojistik ve afet bilinci eğitimi almaya başladı. Eğitimlere, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’da katıldı.

Toplamda iki gün sürecek eğitimlere katılan gönüllüler, altı saat sürecek programla, afet farkındalık eğitimi, afet teorik yönlendirme eğitimleri, çadır kurma, telsiz eğitimi, lojistik eğitimi ve taşıma teknikleri eğitimi alıyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sosyal medyada yaptığı çağrı sonucu yaklaşık 500 vatandaş afet gönüllüsü olmak için başvurdu. Gönüllüler, 50 kişilik gruplar halinde ve toplamda altı saat sürecek eğitimlerin ardından afet sonrasında şuurlu hareket etmeyi, arama kurtarma ekiplerine ve afetzede vatandaşlara destek olma yöntemlerini öğreniyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, her mahalleden yüzlerce insanın görev alacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu sistemde afet gönüllüsü olarak yer almanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan,“Belediyenin depreme hazırlık için aldığı tüm önlemleri sizlere aktaracağız. Mahalle Afet Gönüllülerinin ilçemizde bir afette sürdüreceği arama kurtarma faaliyetlerine destek vereceksiniz. Burada eğitime katılanlardan seçilen gönüllülerimiz yurtiçi ve yurtdışında arama kurtarma faaliyetlerine katılacak. Ama bu eğitimin asıl hedefi ön bilgiye sahip olmayı sağlamak ve afet anında gelecek profesyonel ekiplere destek olmak” dedi.

Afetler sonrasında vatandaşların ilk anlarda yaptığı müdahalelerle kurtarma çalışmalarında çok sayıda vatandaşın enkazdan çıkartıldığını, alınacak eğitimlerle herkesin daha şuurlu hale geleceğini vurguladı. Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Başkanı Yusuf Yumru, afet öncesi alınan eğitimlerin önemine değinerek tüm vatandaşlara bu eğitimlere katılma çağrısı yaptı. Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatarak, evde yapılacak eşya sabitleme gibi önlemlerle büyük tehlikelerin önüne geçilebileceğini ifade etti. Başkan Yumru, “Afetin kendisinden kaçmak değil, afetle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri olarak Gemlik Belediyesi ile yaptığımız projeye destek oldunuz. Sizlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.