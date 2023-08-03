Gemlik'in sembollerinden Balıkpazarı Camii yeniden ibadete açılıyor

Gemlik’in sembol yapılarından olan Balıkpazarı Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yarın yeniden ibadete açılacak.

Gemlik ilçesinde yaşayan Rumlar tarafından kilise olarak yapılan ve inşa kitabesi bulunmayan cami, 19. yüzyıl sonlarında inşa edildi. Paragia-Pazariotissa Kilisesi olarak bilinen yapı, 1922-1923 yıllarında vuku bulan nüfus mübadelesi sonucunda camiye çevrilerek bugünkü halini aldı. İlerleyen dönemlerde kuzeydoğu köşesine minare eklenen cami, doğu-batı doğrultusunda gelişmiş kapalı şemayı yansıtıyor. Yapının üzeri ortada büyük kubbe ve yanlarda dört yarım kubbe ile kapatıldı.

Restorasyon çerçevesinde caminin çatı örtüsü üzerinde bulunan kurşun kaplamalar sökülüp, izabe edilip, yeniden kaplama yapıldı. Kurşun altı çatı örtüsü ve makasları yenilendi. Alaturka kiremit döşendi. Cami dış cephelerinde bulunan çimento sıvalar raspa edilerek horasan sıva yapıldı. Pencere, kemer ve kornişler temizlenerek ihya edildi. İç cephelerdeki çimento sıvalar raspa edilerek horasan sıva yapıldı. İç ve dış cephe boyanırken, camide bulunan taşıyıcı kolonlar çelik donatılarla güçlendirildi. Minber, mihrap ve kürsü ahşap malzeme ile yeniden imal edildi. Dış cephedeki demir kapılar yenilendi. Zemin döşemesi yenilenirken, döşeme üzerine ısıtıcı şilte serildi.

Cami minaresinin projelerinin de hazır olduğu ve ilerleyen zamanlarda yapılacağı belirtildi.