Gemlik Konteyner Kent AFAD'a devredildi

Gemlik Belediyesi, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Öncülüğü’nde Hatay’a kurulan konteyner kent, protokolle AFAD’a devredildi.

6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak adlandırılan büyük deprem sonrası kurulan Gemlik konteyner kenti AFAD’a bünyesine dahil edildi. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Gemlik Belediyesi ve yardımseverlerin desteğiyle üçüncü günde kurulumuna başlanan kontyner kentte hızlı bir şekilde yaşam başladı. Önceki dönem Bursa milletvekili Zafer Işık’ın çok sayıda iş insanının bedenen de çalışarak kurulmasına öncülük ettiği konteyner kentte yer alan konteynerlerde GTSO üyesi nakliyeciler ve lojistik firmalarının gönüllülük esası ile özverili bir şekilde zor şartlarda ücretsiz olarak bölgeye götürülmüştü.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Tevfik Yılmaz, GTSO Genel Sekreteri Emre Gemicioğlu Gemlik konteyner kente giderek, Hatay vali yardımcısı Doğukan Mızrak, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İskenderun Deprem Koordinatörü Kaymakam Erkan Minus ile bir araya gelerek incelemelerde ve temaslarda bulundular.

İçerisinde çocuk parkı, okul, kreş, mescit ve tüm sosyal donatılara sahip olan konteyner kentte yer alan 101 adet konteyner, deprem süreci tamamlanana ve depremzedeler kalıcı konutlara iyileşinceye kadar AFAD kontrolünde olacak.

Öte yandan bölgede hayatın normale dönmesinin ardından boşa çıkacak olan konteynerler Gemlik’e getirilerek Afet Koordinasyon Alanı’nda bakımları tamamlanarak burada değerlendirilecek.