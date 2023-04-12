Gemlik konteyner kentte çocuklara bilim şenliği morali

Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremden sonra Türkiye’nin ilk kurulan konteyner kentlerinden biri olma özelliği taşıyan Gemlik Konteyner kentte yaşamını sürdüren çocuklara gönüllü eğiticiler tarafından üç gün sürecek proje çerçevesinde hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmaları yapılacak.

Tübitak 4007 bilim her yerde projesi ile 12,13 ve 14 Nisan tarihlerinde çocuklara e-twinninng projesi çerçevesinde Gemlik’ten gönüllü olarak bölgeye giden öğretmenler tarafından İskenderun konteyner kentte, planetaryum, bilim insanları ile söyleşiler, tematik oyunlar, sahne gösterileri ve daha pek çok etkinlikte İskenderun konteyner kent ve civardaki çocuklar, bir yandan eğlenceli oyunlara katılırken, diğer yandan da eğitici faaliyetler bulunuyor.

Konteyner kentteki atölye faaliyetlerini Gemlik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kemal Atan ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu’da takip etti. Yapılan açıklamada, “Bu projeyle İskenderun halkıyla bilimsel, kültürel bir paylaşım sağlamayı, afet sonrası yalnız olmadıklarını, bilimle ve sevgiyle yaralarımızı birlikte saracağımızı hissettirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.