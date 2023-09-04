Gemlik Körfezi'nde yunusların şovu izleyenleri büyüledi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde adeta gösteri yaptı.

Gemlik Körfezi'nde yunusların şovu izleyenleri büyüledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde adeta gösteri yaptı.

Gemlik Körfezi’nde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sabah saatlerinde sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yürüyüş bandına yakın mesafelere kadar gelen 2 yunus balığı suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman ses çıkartan ve birbirleri ile oynayan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.