Gemlik Körfezi'nde yunusların şovu izleyenleri büyüledi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde adeta gösteri yaptı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yunus balıkları denizde adeta gösteri yaptı.
Gemlik Körfezi’nde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sabah saatlerinde sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu.
Yürüyüş bandına yakın mesafelere kadar gelen 2 yunus balığı suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman ses çıkartan ve birbirleri ile oynayan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.