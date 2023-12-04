Gemlik merkezli deprem Yalova'da da hissedildi

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi.

Gemlik merkezli deprem Yalova'da da hissedildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da hissedildi. Deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi.

Yalova’da da hissedilen deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Bir süre bahçede bekletilen öğrenciler yeniden sınıflara alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman